¹ÈÇò½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¸½¾ì¤Ç¼Â´¶¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¤È¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£3»ÐËåÌò¤À¤Ã¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê25¡Ë¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î²Î¾§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÍµÈ¤â¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁ´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¸¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£