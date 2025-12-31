伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）が１月18日にスタート。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

今回なんと、ABCテレビ『朝だ！生です旅サラダ』で大人気の大仁田美咲アナがこの『50分間の恋人』にレギュラー出演することが決まった。アナウンサーがアナウンサー役で出演したり、1回限りのゲスト出演ということはよくあるが、ドラマにレギュラー出演するというのはABCテレビ史上初となる。



大仁田アナの役柄は、晴流が勤めるゲームソフト制作会社 パイレーツの総務部で働く大酒咲良。日本酒のソムリエ「SAKE DIPLOMA」の資格も持つ大仁田アナにピッタリの役名だ。そんな大仁田アナに撮影秘話を聞いてみた。

©️ABCテレビ

――ドラマに出演と聞いていかがでしたか？

お話をいただいた瞬間は、とても嬉しかったです。

今までアナウンサーの先輩方がドラマや映画に出演されるのを見ていたので、ついに私も！とワクワクでいっぱいでした。

ですが、しっかり役名があり、全8話中7話に出演することになっていると伝えられた瞬間、一気に驚きと不安がこみあげてきました。

というのも、ドラマや映画の中でニュースを読んだり、現場からリポートするなどアナウンサーとして出演すると思っていたからです。

演技経験はもちろんゼロ。今までの私の何を見て演技ができると思っていただいたんだろう…初回の撮影を終えたあと、あまりの演技に現場が凍り、存在しなかったことになるのではなかろうか、そうなると脚本を変えなければならないので何としても乗り切らなければ、でもどうすれば…？という状態でした。



――撮影現場はどんな雰囲気でしたか？

緊張感はもちろんありつつも、和やかな現場でした。

スタッフさんの数がとにかく多く(撮影部屋に30人くらい)、これだけの方が関わっているんだと初めは数に圧倒されましたが、わからないことがあると一つ一つ丁寧に教えてくださりました。

監督さんは、演技の事が何も分からない私に「とにかくやってみよう」と言ってくださり、一度やったあと「次はもっとこうしてみよう！」「ここはもっとオーバーにやってみようか」と何度も優しく指導していただいたおかげで徐々にリラックスしながら演技をすることができました。





――「朝だ！生です旅サラダ」のMC藤木直人さんと松下奈緒さんにご指導いただいたとか…

そうなんです！

ある日の本番前、ドラマに出ることになったということを報告すると、藤木さんと松下さんが、「来週台本持ってきなよ！一緒に本読みしよう」と言ってくださったんです。本当に次の週、「じゃあやろっか！」と控え室で台本を広げ、3人で読みました。豪華すぎるご指導です。経験豊富なお2人の前でセリフを言うのは結構恥ずかしかったのですが、「ここはしっかり発音しすぎないほうがいいね」「意外と普通にしゃべる感じがいいよ」などと有益なアドバイスをいただけて、こんなに心強いことはありませんでした。



ちなみに、newsおかえりで共演している松尾諭さんも、「大仁田さんがドラマ！？おもろーー！」と言いながらも、「あまり表情をつくりすぎず、身振り手振りもつけすぎない方がいいよ」などと真面目なアドバイスをいただきました。みなさまに感謝です。



そんな大物俳優の皆さんからアドバイスをもらい始めて女優に挑戦する大仁田アナの演技にも注目です！



■第１話あらすじ

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲーム会社「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

©️ABCテレビ

新ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて2026年1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。