¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡¡±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤è¤êÁ´Á³Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê½çÄ´¡×¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åêµå¤Ë»Ù¾ã¤Î¤¢¤Ã¤¿²ÄÆ°°è¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤Î»þÅÀ¤Ç¼ê½ÑÁ°¤è¤ê30ÅÙ¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ñ¸å¤Ë°å¼Ô¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´°Á´¤ËÌá¤Ã¤¿¡£30ÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤¤¤¦¤«¡È¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤¨¤ë¡É¤È¡×¡£ÀâÌÀ¤¹¤ëÉ½¾ð¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â´û¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤è¤ê¤â¶¯¤á¡£µîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤è¤êÁ´Á³Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¡Ö¤³¤ì¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¶¯ÅÙ¤«¡¢¡Ê¤½¤ì¤è¤ê¡Ë¶¯¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö1¡¢2²ó¡×·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¡¢¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡×¡£»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¿ØºÇÇ¯Ä¹¤Î34ºÐ¤¬¡¢Éü³è¥í¡¼¥É¤ò°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£