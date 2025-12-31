¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¾×·â¡×´Ú¹ñÂåÉ½¼çÎÏFW¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉºÇ²¼°Ì¥¯¥é¥Ö¤«¤éÊü½Ð¤«¡ª¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¡ÈÁ´ÌÇ¤Î´íµ¡¡É¤ËÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïè«Á³¡Ö¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅ¥¾Â¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½FW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢Êü½Ð¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¾×·â¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬£°¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÌÇ¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ºß¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï£±·î¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØXports News¡Ù¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¾¡ÅÀ£²¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤òÇäµÑ´õË¾Áª¼ê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤È¥¥à¡¦¥¸¥¹¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¡Ë¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤È¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
