¡¡¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºî»í¾Þ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À10¿ÍÁÈ¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¡Ö¤È¤¯¥Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£²¸»Õ¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¤âÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤«¤é¡È»Ø¸¶ÀèÀ¸¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÀ¨¤¯¸÷±É¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡È°¦Ì¼¡É¤¿¤Á¤Îµ±¤¯»Ñ¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³ËÜ°ÉÆà¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£