¡¡¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿7¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£YURI¡Ê19¡Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¤Ï½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¸ª¤òÊú¤´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤Ê¤É¤ËNo¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëµ±¤¤òÁý¤¹¡£
