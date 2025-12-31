¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡ÖLGBT¤Ç¤â¡¢ÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤¤¤Ä¤â¡Ö½÷¤ÎÂÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¿È¾À¸¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
2025Ç¯¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
»þÂå¤Ï¾¼ÏÂ¡£LGBT¤È¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Ï¥º¥Ü¥ó¡¢½÷¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ï¹õ¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÀÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ºî¼Ô¤ÎºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢»ý¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀÊÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤À¼«Ç§¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤òÉÁ¤¯¡¢ºùÌÚ¤¤Ì(@kinumanga)¤µ¤ó¤ÎWebÌ¡²è¡ØÀÊÌ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ï¤¿¤·¤ÎÏÃ¡Á1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Á¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀÊÌ¡×¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¢£¼«Ê¬¤Ï¡ÖÌµÀÊÌ¡×ÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À40Ç¯
40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢ÆÍÁ³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºùÌÚ¤µ¤ó¡£°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡£¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÏÀ¼«Ç§¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢¡ÖÃËÀ¤È½÷À¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃËÀ¤È½÷À¤ÎÃæ´Ö¡×¡ÖÃËÀ¤È½÷À¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Ï¡Ø¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤È¿È¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤À¤È»×¤¦¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ØÂ¿Ê¬¤³¤ì¤À¤±¤É¡¢Ç§¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÇ§¤á¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤é¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦´í¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÀÞ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤Öµ¤»ý¤Á¤âÂÎÄ´¤â¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÀÊÌ¡¢À¼«Ç§¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤¬°é¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ë¤È½÷¤Î»Ò¤Ë°Û¾ï¤Ë¥â¥Æ¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉã¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¯¤·¤í¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤í¤¯¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¾¡×¤È²¥¤é¤ì¤¿¡£¿Æ¤Î¤¤¤¦¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤È¤·¤Æ¿¶Éñ¤¦¤¿¤á¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¤ª²Ö²°¤µ¤ó¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª²Ç¤µ¤ó¡×¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÎ¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù°´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÀäË¾¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½÷À¤ÎÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´¤¬½÷¤È¤¤¤¦À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£LGBT¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥¯¥£¥¢¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´¶³Ð¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤âÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹¡ØLGBTQ¤Ï¼ã¼Ô¤Î¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼ª¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÃæÇ¯°Ê¾å¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤è¡Á¡£º£¤Þ¤ÇÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤À¤è¡Á¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ï¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÀÎ¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢À¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËÜºî¤Ï¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢´°·ë¡£¡Ö½÷»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·ëº§¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤À¡á¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀÊÌ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿È¾À¸¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ºùÌÚ¤¤Ì(@kinumanga)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
