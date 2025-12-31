°æ²¬°ìæÆ¡¡»¨²»¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤À!¡¡9°ÌVS11°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë°ÛÏÀ¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ÐÃ¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ô10²óÀï¡ÕÆ±µé11°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBA¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à°æ²¬°ìæÆ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î53¡¦5¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç¡¢WBAÆ±µé9°Ì¤Ê¤¬¤é11°Ì¤ÎÁê¼ê¤ÈÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤â¤¢¤ë¡£WBC²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¹½ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿¼þ°Ï¤Î»¨²»¤òÂç¤ß¤½¤«¤Î²÷¾¡¤ÇÉõ¤¸¤ë¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤¿°æ²¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£1³¬µé¾å¤²¤Æ¸ºÎÌ¶ì¤â·Ú¸º¤·¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤«¤é¤âÂÎÄ´¤Î¤è¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾µé½éÀï¤Ï¡¢WBA¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£WBAÎ©²ñ¿Í¤Î¥Û¥»¡¦¥´¥á¥¹»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¬¡¢9°Ì¤È11°Ì¤Î·èÄêÀï¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡WBA²¦¼Ô¤ÏÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤À¤¬¡¢µÙÍÜ²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¥´¥á¥¹»á¤Ï¡Ö¾¡¼Ô¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¸ý¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ë¤ÏÍèÇ¯5·î2Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇWBC²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¡£WBC4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢WBAÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Î°ÕÌ£¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯À¼¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î»¨²»¤Ç¡¢°æ²¬ËÜ¿Í¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡°æ²¬¤Ï¡Ö¸ùÀÓ¤ä·ë²Ì¤òWBA¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¡¢°æ²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î°Î¶È¤Ø¤ÎÄÌ²áÅÀ¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ÐÃ¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡£»¨²»¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢°æ²¬¤Î¿´¤Ï¤â¤í¤¯¤Ê¤¤¡£