Ãæ¹ñ¤Ç¹âµéÊè½ê¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¹âÆ¤¹¤ë²Á³Ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò
Ãæ¹ñ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¹âµé½»Âð¤è¤ê¤â¹â²Á¤À¤Ã¤¿ÊèÃÏ¤¬¡¢º£¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖÅò¿Ã°ìÉÊ¡×¤Î²Á³Ê¤ò¤â¤·¤Î¤°ÊèÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÁòµ·´ØÏ¢´ë¶È¡¢Ê¡¼÷±à¤¬ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¾å³¤¡¦¾¾Äá±à¤Î¿·¤·¤¤ÊèÃÏ¶è²è¡£¤ï¤º¤«0¡¥6Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î»°·êÊè¤¬45Ëü7800¸µ¡ÊÌó1020Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤Ï76Ëü¸µ¡ÊÌó1690Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±¢Âð¡Ê¤¢¤ÎÀ¤¤Î½»Âð¡Ë¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁòµ·³¦¤Î³ýÂæ¡ÊÃæ¹ñ¤Î¹âµé¼ò¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¡¼÷±à¤ÎÊèÃÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤Íø±×Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶ÈÀÓ¤ÎµÞÍî
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö±¢Âð¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÎÊø²õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£25Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ê¡¼÷±à¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè½é¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó44¡¥5¡ó¸º¾¯¤·¡¢½ãÂ»¼º¤Ï2²¯6100Ëü¸µ¡ÊÌó57²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡¼÷±à¤ÎÇä¾å¹â¤Ï13Ç¯¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢6²¯1200Ëü¸µ¡ÊÌó135²¯8000Ëü±ß¡Ë¤«¤é23Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï26²¯2800Ëü¸µ¡ÊÌó583²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ø¤È4ÇÜ°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¤Î½ãÍø±×¤ÏÌó10²¯¸µ¡ÊÌó221²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¶ÈÀÓ¤ÏµÞÅ¾Ä¾²¼¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÊèÃÏÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤¹¤ëËü¶Í±à¤È°Â¸±à¤â¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ëü¶Í±à¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó1106Ëü¸µ¡ÊÌó2²¯5000Ëü±ß¡Ë¤È¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¡¢Íø±×¤Ï¹õ»ú¤«¤éÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
Êè½ê²Á³Ê¤ÎÊÑÁ«
Êè½ê²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤È»÷¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£ÊèÃÏ¤Î¶¡µë¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ê¼ê¤¬²Á³Ê·èÄê¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñÌ±À¯Éô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñÁ´¹ñ¤Î±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÊèÃÏ¤Ï¤ï¤º¤«1443¥«½ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸©¡¦»Ô¡¦¶è¤Î7³ä°Ê¾å¤¬ÅÔ»ÔÉô¸þ¤±¤Î¸ø±×ÀÊèÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶¡µëÉÔÂ¤¬Êè½ê²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Ê¡¼÷±à¤Î±ÄÍøÊèÃÏ¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇäÃ±²Á¤Ï¡¢17Ç¯¤Î1´ðÅö¤¿¤ê10Ëü2400¸µ¡ÊÌó230Ëü±ß¡Ë¤«¤é24Ç¯¤Ë¤Ï12Ëü1200¸µ¡ÊÌó270Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÃ±°Ì¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê24Ëü2000¸µ¡ÊÌó537Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤Î¹âµé½»Âð¤Î²Á³Ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤ÎÊÑ²½
ÊèÃÏ¤ò½ä¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇãÂÖÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖÀèÁÄ¤ò·É¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª²ÁÃÍ´Ñ¤È¡Ö¥á¥ó¥Ä¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹â²Á¤ÊÊèÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ÑÊÝ¸±²ñ¼Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥Õ¤Î20Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÁòµ·ÈñÍÑ¤ÏÌó3Ëü5140¸µ¡ÊÌó78Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Ê¿¶ÑµëÍ¿¤ÎÈ¾Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤¬¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹â²Á¤ÊÊèÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ä¹ü¤ò°ì»þ°ÂÃÖ½ê¤ËÍÂ¤±¡¢ËäÁò¤òÌµ´ü¸Â¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½Å·Ä»Ô¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¸ÜµÒ¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÈÎÇäÃ´Åö¼Ô¤Ï¹âµéÊè½ê¤ÎÈÎÇä¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ÜµÒ¤ÏÊèÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ä¹ü¤òÊÝ´É¤·¡¢ËäÁò»þ´ü¤òÌµ´ü¸Â¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¡¼÷±à¤â¡ÖÈÎÇäÂ¥¿Êºö¡×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎºÇ¿·¤ÎºâÌ³Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÃæ²Á³ÊÂÓ¤Î¶¡µë¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ÄÍøÊèÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯¤Î1´ðÅö¤¿¤ê12Ëü1200¸µ¡ÊÌó270Ëü±ß¡Ë¤«¤éº£Ç¯¤Î6Ëü3400¸µ¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤¿¡£
À¯ºö¤Î±Æ¶Á
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤âÁòµ·¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯Ëö°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤ÇÁòµ·¶È³¦¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ°È÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢25Ç¯¤Ë¤ÏÌ±À¯Éô¤¬¡ÖÁòµ·´ÉÍý¾òÎã¡Ê²þÀµÁð°Æ°Õ¸«Êç½¸¹Æ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·µ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷¤«¤éËÉÉå½èÍý¤Þ¤Ç¤ÎÁòµ·¤Î¼çÍ×¤Ê²áÄø¤¬À¯ÉÜ¤ÎÄê²Á¤Þ¤¿¤Ï»ØÆ³²Á³Ê¤ÎÈÏ°Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢»ö¶È¼Ô¤Î²Á³ÊÁàºî¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬ÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£
ÊèÃÏÌÌÀÑ¤Ë¤â¡Ö¾å¸Â¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ã±°ì¤ÎÇ¼¹ü¶è²è¤ÎÌÌÀÑ¤Ï0¡¥5Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï³¤¤Ø¤Î»¶¹ü¤ä¼ùÌÚÁò¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ¸ÂÖÁò¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤¤Ç¤Ï25Ç¯2·î¤Ë¡Ö¾å³¤»ÔÁòµ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¹àÌÜ¥ê¥¹¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÊèÃÏ¤ÎÀßÃÖ¤«¤é°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷¡¢ÊÝ´É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²Á³Ê¤¬¤µ¤é¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£
°äÂÎ¤Î²½¾ÑÎÁ¤Ï°ÊÁ°¡¢1ÂÎÅö¤¿¤ê´ðËÜÅª¤Ë500¸µ¡ÊÌó1Ëü1000±ß¡Ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÇ¹â¤Ç¤â150¸µ¡ÊÌó3300±ß¡Ë°ÊÆâ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊèÃÏ¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤Ï1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤êºÇ¹â45¸µ¡ÊÌó1000±ß¡Ë¡¢¸ø±×À°ä¹ü°ÂÃÖ»ÜÀß¤Î»ÈÍÑÎÁ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¶è²èÎÁ¤Î1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹â²Á¤ÊÊèÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊèÃÏ¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë¹â³Û¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¤´¤È¤Ë¹â¤¤´ÉÍýÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿Æ¤ÎÊè¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤Î¤«¡½¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹·¿¤ÎÀ¸ÂÖÁò¤Ï°Â²Á¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÏÊä½õ¶â¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÏÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÌµþ»Ô¤Ç¤Ï16Ç¯¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹·¿À¸ÂÖÁò¤Î³ä¹ç¤¬55¡¥97¡ó¤ËÃ£¤·¡¢½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¹Åì¾Ê¤Ç¤Ï25Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤¬63¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áòµ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸ø±×»ö¶È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Áòµ·¤Çµð³Û¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë´ë¶È¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Ï¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊèÃÏ¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤¹¤ëÃæ¡¢¾å³¤¤ÎÊ¡¼÷±à¾¾Äá±à¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹âµéÊèÃÏ¶è²è¤¬´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊèÃÏ¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÊ¡¼÷±à¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤Ë¡ÖÆÃÊÌ³ä°ú¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾Äá±à¤Î¿¦°÷¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀáÌóÅª¤ÊÁò¼°¡×¤Î·ÀÌó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹·¿¤ÎËäÁòÊýË¡¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¥·¥Õ¥È¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ»¶¹ü¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë2000¸µ¡ÊÌó4Ëü4000±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ùÌÚÁò¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖÁò¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌ±¤ÎÊè¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤ÎÆî¾Ý»³Êè±à
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÁòµ·´Ñ¤Ï¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà/RR¡Ë