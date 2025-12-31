¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ûµ±¤¯¡È¥í¥¹¤Î¿·À±¡ÉÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡¡ÅÏÊÕÍ¦Âç¤È¿·¥Ú¥¢¤ÇÁ´ÆüËÜº®¹çV¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡Åìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê28¡áJ¡½POWER¡ËÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê¤Þ¤ä¡¢20¡áACT¡¡SAIKYO¡ËÁÈ¤¬2¡½1¤ÇÎÐÀîÂçµ±¡Ê25¡áNTTÅìÆüËÜ¡Ë¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê27¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡ËÁÈ¤ò²¼¤·¡¢Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10·î¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂ³¤¯¥Ú¥¢2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÊÕ¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡Îò¤ò»ý¤ÄÍË¾³ô¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯±¦·ý¤ò°®¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕ¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÌöÆ°¡£20ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÆüËÜ°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍ¦Âç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Îº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¾¾»³¤òÍÊ¤¹¤ëÆñÅ¨¡£¶ÛÄ¥¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤ò15¡½21¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÄ¸ý¤ÏÊ¢¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£Á°±Ò¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¡£º¸Íø¤Æ±»Î¡¢ÎòÀï¤ÎÅÏÊÕ¤È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£21¡½9¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µÜºê½Ð¿È¤ÎÅÄ¸ý¤Ï¡¢»³¸ý¤Î¶¯¹ë¡¦Ìø°æ¾¦¹©¹â»þÂå¤Î23Ç¯¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÀ©¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¤Î¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÅÏÊÕ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ïº¸É¨¤Î¥±¥¬¤Ç4·î¤«¤éµÙÍÜ¤·¡¢9·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÁí¹ç¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¡×¡£¥³¡¼¥È¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿º¸É¨¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¡Öº£ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤â·ó¤Í¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤â³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Ï¡¢¤½¤¦Æ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡þÅÄ¸ý¡¡¿¿ºÌ¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤Þ¤ä¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£6ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£»³¸ý¡¦Ìø°æ¾¦¹©»þÂå¤Î23Ç¯¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹Í¥¾¡¡£¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¤ÎACT¡¡SAIKYO¤ÎÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿23Ç¯S/J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Íø¤¼ê¤Ïº¸¡£¼ñÌ£¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢À³Ê¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤Î¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡£