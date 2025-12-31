µð¿Í¡¡Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¡¡º£µ¨9Àï¤Ç5¾¡µó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ç²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¿ØÊä¶¯
¡¡µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³ÚÅ·¤Î¿·³°¹ñ¿ÍµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¡£´û¤Ë³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³°¹ñ¿Í¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤¬Â¿¿ô²Ã¤ï¤ê¡¢Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤é·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡ÀèÈ¯Êä¶¯¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£µ¨³ÚÅ·¤Ç5¾¡¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¹ø¤ÎÄ¥¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ØÀè¤Î°ãÏÂ´¶¤ä¾åÈ¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É¸Î¾ã¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¤ÆÀèÈ¯¤Ç9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£5·î14Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï6·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤âÅÐÈÄ¡£7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï147¥¥í¤â¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¡£³ÚÅ·¤Î¿·³°¹ñ¿ÍµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÅÐÈÄ¿ô¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£·î2Æü¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î3.18¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅêµå²ó¤ÏÆ±¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5.41¥¤¥Ë¥ó¥°¡£2·å¾¡Íø¤Ï11¾¡¤Î»³ºê¤À¤±¤Ç¡¢11·î¤Ë¤Ï»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤ÈºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏµåÃÄ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤ò½Å¤Í¤¿¡£¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¤ÎºÇÂ®160¥¥í±¦ÏÓ¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ËÂ³¤¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁ°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¤ÇºÇÂ®161¥¥í±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥¿¤È¤â·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤ÇÃÝ´Ý¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾å°Ì3¿Í¤ÏÅê¼ê¤¬Àê¤á¤¿¡£º£µ¨6¾¡1ÇÔ¤Îº¸ÏÓ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÂàÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¤ÎÅÚÂæ¤¬Ãå¡¹¤È¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡¡1996Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½£Î©Âç¤«¤é17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ45ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÆþ¤ê¡£20Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢21Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È4µåÃÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»47»î¹ç4¾¡13ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.00¡£24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢95¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£