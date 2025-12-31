ºå¿À¡¦¥É¥é£±Î©ÀÐ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤â°¦ÍÑ¡ÖÀ¾Àî¡×¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡õËí¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡¡Å¹ÊÞ¤Ç±ÇÁü¸«¤Æ¡ÖÊØ¾è¡×
¡¡ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤¬£³£°Æü¡¢ÍèÇ¯£±·î¤ÎÆþÎÀ»þ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡¢¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÀ¾Àî¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»ý»²¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Æ±ÍÍ¡¢»ñËÜ¤È¤Ê¤ëÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥×¥í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Î©ÀÐ¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÀ¾Àî¤Î¥¨¥¢¡¼¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·Ä´¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÃ«¤Î±ÇÁü¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¡£¡ÖÊØ¾è¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëí¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¿²¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»×°ÆÃæ¤À¡£Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥àµ¡¤Î¹ØÆþ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤À¤±¡£Éé¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥Þ¥·¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ³Ê¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¡¢Éô²°¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¸³èµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¸×É÷Áñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£²·³»ÜÀß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«³ØºÑ¤ß¡£´°À®¤«¤éÌó£±Ç¯¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¡Ê»ÜÀß¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¡£´üÂÔ¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢Â©È´¤¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£