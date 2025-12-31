¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤â¡È¶ÛÄ¥´¶¡É¡Ö³Ú²°¤Ç¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶Ì¤òÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤é¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢29Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤Î²Î¾§»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î¡È¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤Î1ÈÖ¼ê¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³Ú²°¤Ç¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶Ì¤òÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤±¤ó¶Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£