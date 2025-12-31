¥ß¥»¥¹¡¢¥ì¥³Âç3Ï¢ÇÆ¡ª¤¢¤æ¡¢EXILE¤ËÂ³¤¯»Ë¾å3ÁÈÌÜ²÷µó¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤Ë
¡¡¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ï2008¡Á10Ç¯¤ÎEXILE°ÊÍè3ÁÈÌÜ¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥ß¥»¥¹¤¬¥Ð¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢3¿Í¤Ï¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤ÎÂçµÁ¤òÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤Ï2001¡Á03Ç¯¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢08¡Á10Ç¯¤ÎEXILE¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¡£ºòÇ¯¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¶Ê¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¡¢Âç¿¹¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤âÁý²Ã¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë²Î¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢Îò»ËÅª²÷µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÏºòÇ¯¤ÎNHKÆÃÈÖ¡Ö18º×¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤¬°õ¾ÝÅª¡£³ëÆ£¤ä¿´¤Î¤à¤Ê¤·¤µ¤òÊú¤¤·¤á¤ë°¦¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙÇÛ¿®¶Ê¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¦¤Á3ºî¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯1²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë»Ë¾å½é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬100²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â½¼¼Â¡£7·î¤Î²£ÉÍ¹Á¤Î»³²¼¤ÕÆ¬¤Ç¤Î¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏÌî³°¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´Þ¤á·×35Ëü¿Í°Ê¾å¤¬´Ñ¾Þ¡£10·î¤«¤é¤Ï¼«¿È½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç55Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡31Æü¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½é¤á¤ÆÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Ìó1Ç¯8¥«·î¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯3·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡ÊÂè2¶ÉÌÌ¡Ë¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£
¡¡¢¦Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ê32¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¡£2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£15Ç¯¤Ë5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢5¼þÇ¯¤Î20Ç¯7·î¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡£22Ç¯3·î¤Ë3¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ»ÏÆ°¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯ºÆÀ¸1²¯²óÆÍÇË¶Ê¤Ï31¶Ê¤Ç¡¢¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ1°Ì¡£