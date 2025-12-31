ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¡£ÖÎ¢Â¦¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÂ¸ºß¡¡£¸·îÌî¼ê²ñ¤Ç·ëÂ«ÎÏ¶¯¸Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤«¤é¡¢º£µ¨¤Î£Í£Ö£Ð¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£µ¨¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤¿¶¯¤µ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¾Î¤¹¤ëå«¤Î¿¼¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â£±Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÎÌò³ä¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£¶·î¤Ë¸òÎ®Àï¤Ç£·Ï¢ÇÔ¤·¤¿»þ¤â¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡µîÇ¯¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤â·ü¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿È¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²ñÄ¹¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ®ÀÓ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤º¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ÑÀª¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¾ìÅª¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¡¢Ç¯¡¹¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê²ñ¤â¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤â°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡£¸·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¤ä¤Ã¤¿Ìî¼ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ê¥¹¤äÄÌÌõ¤âÍè¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëÂ«ÎÏ¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ìî¼êºÇÇ¯Ä¹¤ÎÇßÌî¤µ¤ó¤ä¸¶¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢¾å¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¥Á¡¼¥à¤¬²ó¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤é¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡£°ÜÆ°¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î·ï¤â´ÆÆÄ¤«¤é°Õ¸«¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢É÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡ÃæÌî¡¡ÂóÌ´¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤¿¤¯¤à¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£¹ºÐ¡£»³·Á¸©½Ð¿È¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¶£·¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£ÆâÌî¼ê¡£ÆüÂç»³·Á¤«¤éÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£±Ç¯£³·î£²£¶Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£ÅðÎÝ²¦£±²ó¡Ê£²£±Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ£±²ó¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£²²ó¡Ê£²£²¡¢£²£µÇ¯¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ£²²ó¡Ê£²£³¡¢£²£µÇ¯¡Ë¡££²£³Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡ËÆüËÜÂåÉ½¡£