³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¡ÖËÜÅö¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¼ã¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅç¤äÆ±³ØÇ¯¤Î¹õÀî¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î½¡»³¤é¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£Ç¯1Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ïº£µ¨ÉÔ¿¶¤Ç2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿µÈÌî¤äÍÛÇðæÆ¡Ê¥è¥¦¡¦¥Ü¥¦¥·¥ã¥ó¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë1·³¤Ø¾º³Ê¤·¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤³¤Î1·³¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë