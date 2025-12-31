ºå¿À¡¦»å°æ²ÅÃË»á¡¡Ï¢ÇÆ¡õÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¡Ö¿·ÀïÎÏ¡×¤È¡Ö¿·Á¯ÎÏ¡×¹©Æ£¡õÁ°Àî¤é³ÐÀÃ¤¬¥«¥®¡¡¥É¥é£±Î©ÀÐ¤ÎÂæÆ¬¤â´üÂÔ
¡¡ºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¡¢º£½Õ¤Îºå¿À¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡¦»å°æ²ÅÃË»á¡Ê£´£´¡Ë¤Î¡ÖÄ¶¿ÍÌÜÀþ¡×¡£º£²ó¤ÏÍèµ¨¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤òÅêÂÇ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤ºÅê¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¹©Æ£¤ò»ØÌ¾¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÁ°Àî¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿·ÀïÎÏ¡×¤È¡Ö¿·Á¯ÎÏ¡×¤ÎÂæÆ¬¡££²¥ê¡¼¥°À©¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¤ÎÆÈÁö£Ö¤Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¼´¤ò¿¹²¼¡¢µ±¡¢Âç»³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¿ø¤¨¤¿¾¡Éé´ã¤ä¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤È¤·¤¿Í··â¡¢º¸Íã¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê£Ó£Á¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ØÆ³¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¡¢½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÁª¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸¤¨È´¤¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¶¯¤µ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íèµ¨¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÂçËÜÌ¿¡£º£¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢º£¤Î»Ø´ø´±¡ÄÉáÄÌ¤ËÀï¤¨¤Ð¾¡¤Á¤¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Î£µµåÃÄ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êñ°ÏÌÖ¤òÉß¤«¤ì¤ëÃæ¤ÇÌÜ»Ø¤¹Ï¢ÇÆ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò²õ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î»Ñ¤äÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤òµá¤á¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍê¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Á°ÀîÁª¼ê¤ä¹â»ûÁª¼ê¡¢ÅèÂ¼Áª¼ê¤é¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£Ï¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¿·ÀïÎÏ¡×¤È¡Ö¿·Á¯ÎÏ¡×¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÅê¼ê¤Ç¤Ï¹©Æ£Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ÎÀª¤¤¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¡££±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢µå¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï²¿¿Í¤¤¤Æ¤âº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íèµ¨¤Î°ìµ¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âå¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ëÅê¼ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÀîÁª¼ê¤Î³ÐÀÃ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±£°£°¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬´õ¾¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¿È¤ËÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´û¤Ë£²¿Í¤Ï¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ï¡¢Î®¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿·¤¿¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÀïÎÏ¤È¿·Á¯ÎÏ¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤É¤¦Í»¹ç¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£»ØÆ³ÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£