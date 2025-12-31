Ç½ÅÐÃÏ¿Ì£²Ç¯¡¡Éü¶½¤Ï¿Í¸ý¸º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·Á¤Ç
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é£±·î£±Æü¤Ç£²Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èï³²¤¬¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤Î±üÇ½ÅÐ£´»ÔÄ®¤Ç¤Ï¿Í¸ýÎ®½Ð¤È¹âÎð²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý¸º¼Ò²ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉü¶½¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±üÇ½ÅÐ¤Î£´»ÔÄ®¡ÊÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢·ê¿åÄ®¡Ë¤Î£±£±·î£±Æü¸½ºß¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤Î£µËü£µ£²£±£³¿Í¤«¤é£´Ëü£·£¹£±£±¿Í¤Ë¸º¤ê¡¢¸º¾¯Î¨¤Ï£±£³¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë£´£°ºÐÂå°Ê²¼¤Î¸º¤êÊý¤Ï¡¢£µ£°ºÐÂå°Ê¾å¤Î£²ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆ¯¤¸ý¤Î¸º¾¯¤ä»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î°²½¤¬¤¢¤ë¡££´»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢£³£·£°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÇÑ¶È¤Þ¤¿¤ÏÇÑ¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³£µ¹»¤¢¤Ã¤¿¾®Ãæ³Ø¹»¤â¡¢Íè½Õ¤Ë£²£¶¹»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£´»ÔÄ®¤Î¹âÎð²½Î¨¤Ï£µ£°¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î£²£¹¡ó¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤äºòÇ¯£¹·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¤ä¹âÎð²½¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÈïºÒÃÏ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¿ÌºÒÁ°¤Î»Ñ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¡£¿Í¸ý¸º¤È¹âÎð²½¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²áÁÂ²½ÂÐºö¤ÈÉü¶½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á£¹£°£°£°À¤ÂÓ£±Ëü£¸£³£°£°¿Í¤Ï¡¢º£¤â²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â²Á¤Ê²ÈÄÂ¤ÇÆþµï¤Ç¤¤ë¹±µ×Åª¤Ê¡ÖºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¡×¤Ï¡¢Ìó£³£°£°£°¸Í¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤À¤¬¡¢£±£±·î»þÅÀ¤ÇÃå¹©ºÑ¤ß¤Ï¤ï¤º¤«£µ¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡½»µï¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬°ìÁØ¿Ê¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï½»Âð¤Î·úÀß¤òµÞ¤®¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Ìó£³Ëü¸Í¤ÎºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ïµï½»¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ç¶õ¤Éô²°¤ÎÁý²Ã¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½ÅÐ¤Ç¤â¾ÍèÅª¤Ë¡¢¼ã¤¤°Ü½»¼Ô¤ÎÆþµï¤òÇ§¤á¡¢ÊÝ°é±à¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¸ÉÎ©½¸Íî¤¬¡¢ÎØÅç»Ô¤Ê¤É£µ»ÔÄ®¤Î£´£¹ÃÏ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½¸Íî¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç£²Ëü¤«½ê¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡½¸Íî¤´¤È¤ËÈó¾ï¿©¤ä°ûÎÁ¿å¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤äÊª»ñ¤Î±¿ÈÂ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î³èÍÑ¤âÍ¸ú¤À¡£
¡¡Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¡¢µðÂçÅôäÆ¤¬½ä¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¥ê¥³º×¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤¿º×¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºÆ³«¤·¤¿¡£ÎØÅçÅÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤Ø¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤ä³¤³°ÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£