¥í¥Ã¥Æ¿·½õ¤Ã¿Í¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡¡¥é¡¼¥á¥ó¡¢½ÂÃ«¡¢¤ª¾ë¡ÄÍèÆü¿´ÂÔ¤Á¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤âÂç¹¥¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¾ï¤ËÆ®Áè¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤ËºÇÂç¸Â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1¥á¡¼¥È¥ë98¡¢114¥¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç·×29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¡¢³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¶¯¤¤¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¡£¥Ç¥«¤¤º¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÂÇ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ì¥º¥¨¥é¤Ëµ¢¹ñÃæ¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Öº£¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²ø²æ¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÆ°°è¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢100¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£NARUTO¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ö½Ñ²öÀï¤Î¥¢¥Ë¥á¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç½ÂÃ«¤È½ÂÃ«±Ø¤â¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ª¾ë¤ä»ø¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈË¬Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£