³°¹ñ¿Í¤Î±Ê½»Í×·ï¤ËÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¡¦¼ýÆþ´ð½à¤âÀßÄê¡¢Ë¡À©ÅÙ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÏÀß¡ÄÀ¯ÉÜ´ðËÜÊý¿Ë
¡¡À¯ÉÜ¤¬ÍèÇ¯£±·î¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à»Üºö¤Î³µÍ×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ê½»µö²Ä¤Ê¤É¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ä¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Î¸·³Ê²½¡¢ÀÇ¤ÎÌ¤Ç¼¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãì¤À¡£¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶À°È÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¤äÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï»°¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡Ê£Ð£Ô¡Ë¤ÇÏÀµÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£±·î²¼½Ü¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±·îÃæ¤Ë¤â´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç´ðËÜÊý¿Ë¤òÄê¤á¤ë¡£
¡¡ºßÎ±´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢±Ê½»Í×·ï¤ËÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ç¤Ï¡¢Íè½Õ¤Ë¤âÍ×·ï¤Îµï½»´ü´Ö¤ò¡Ö£µÇ¯°Ê¾å¡×¤«¤é±Ê½»µö²Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¸¶Â§£±£°Ç¯°Ê¾å¡×¤È¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÎ±³ØÀ¸¤Î»ñ³Ê³°³èÆ°¤ÏÉÔË¡½¢Ï«¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æþ¹ñ»þ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¸¶Â§µö²Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²þ¤á¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÌ¤Ç¼¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇ¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤È¤Ê¤ëºßÎ±¥«¡¼¥É¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÍèÇ¯£¶·î¤«¤é°ìÂÎ²½¤·¤ÆÇÄ°®¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡£²£°£²£·Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñ¤È¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÂÚÇ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¹ñ¤äºßÎ±»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£À¸³èÊÝ¸î¤ä»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÊñ³çÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦»ö¶È¤ò£²£·Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£±Ê½»µö²Ä¤äºßÎ±»ñ³Ê¤Î¿³ºº»þ¤Ë¼õ¹Ö¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬£²£·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÅÚÃÏ¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Îµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÎÏÀµÄ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×¡ÊÀ¯ÉÜ¹â´±¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡ÖÎÌÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ç»Üºö¤È¤·¤Æ¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬£±£±·î¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÃá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢ºßÎ±¿³ºº¤Î¸·Àµ±¿ÍÑ¤ä³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢ÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£