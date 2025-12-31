ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤ÎÆïËÜÂÙ»Ë¡¡¼Ò²ñ¿ÍÃÇ¤ê¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿È¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¡×µåÃÄ¤Ë´¶¼Õ
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡££¸Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤ÎÆïËÜÂÙ»Ë³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÏµåÃÄ¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡££²ÅÙ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿ÃË¤Î·èÃÇ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¶ìÇº¤ÎËö¤ËÁª¤ó¤À·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡££±£°·îËö¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡£¡Ö»þ´ü¤¬»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡££Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¦½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£Ê£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ìÌ´¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£Çº¤ó¤À¤Î¤Ï£±£°Æü´Ö¡£°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£Î£Ð£Â°Ê³°¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡££Î£Ð£Â°Ê³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖºßÀÒ£±Ç¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Î£Ð£Â¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¸ÅÁã¤Î£Ä£å£Î£Á¤«¤é¤âµåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¸½¾ì¤Ë¶á¤¤»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¤Ê¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤ÏÆïËÜ¤Î¿ÍÊÁ¤ä»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤Ãæ¤Ç¤â¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÊ¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¡¼¥Á¡¢ÊÔÀ®¤ÎÊý¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÉå¤é¤º°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬Áª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼«¤é¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì¿Í¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡££²ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿ÀïÎÏ³°¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤¬À¸¤¤ë»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÆ»¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¢¡ÆïËÜ¡¡ÂÙ»Ë¡Ê¤¯¤¹¤â¤È¡¦¤¿¤¤¤·¡Ë£±£¹£¹£µÇ¯£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³£°ºÐ¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£³°Ìî¼ê¡£²ÖºéÆÁ±É¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£·Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£¸°Ì¤Ç£Ä£å£Î£ÁÆþ¤ê¡££±£¸Ç¯£³·î£³£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç½é½Ð¾ì¡££²£´Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢£²£µÇ¯¤Ëºå¿ÀÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£´£²£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£²£³¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°ÂÇÅÀ¡£