¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¡¦º£°æ¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÖÎ¾Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹¡£Î¾Áª¼ê¤ÏµåÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµåÃÄ¤È¤Î¹ç°Õ¤Ï¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ü¸Â¤Î¿ôÆüÁ°¤¬°ìÈÌÅª¤À¡×¤È¤·¡¢º£°æ¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤ÎÍèÇ¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¡¢²¬ËÜ¤¬Æ±4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò´Þ¤à¿ôµåÃÄ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¡£°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö²¬ËÜ¥µ¥¤¥É¤Ï´Ø¿´¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¸½ºß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊ£¿ôµåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¤ò¼Â»ÜÃæ¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢´ü¸Â¤òÁ°¤Ë¸ò¾Ä¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£