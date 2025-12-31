È¯Â­´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô½ê°÷¡á1900Ç¯¤´¤í¡Ê½»Í§»ËÎÁ´ÛÄó¶¡¡Ë

¡¡Æü·úÀß·×¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼êÀß·×»öÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¡£½»Í§ËÜÅ¹¤òÂçºå¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1900Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡Ö½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô¡×¤¬µ¯¸»¤À¡£Àï¸å¤Ë½»Í§¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢1950Ç¯¤ËÆü·úÀß·×¹©Ì³¤òÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Âçºå¿Þ½ñ´Û¡Ê¸½ÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Í­Ì¾¤Ê·úÃÛÊª¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÉÍÃ«±ÉÉ§µ­¼Ô¡Ë

¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿1960Ç¯Âå¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¡¢¹Äµï¶á¤¯¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤òÀß·×¡£¾¦¶È»ÜÀß¤òÊ£¹ç¤µ¤»¤¿·úÊª¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡À¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¿Í¡¹¤Î¸ä³Ú¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁ´Å·¸õ·¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÀß·×¤òÃ´¤¦¡£20À¤µªËö¤ò¶´¤ó¤Ç´ØÀ¾¡¢ÃæÉôÎ¾¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¹ñºÝ²½¤Î¿ÊÅ¸¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£

¡¡ÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²è¡£2025Ç¯¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö¤Þ¤Á¤Ó¤é¤­¡×¤·¤¿JRÂçºå±ØËÌÂ¦¤Î¡Ö¤¦¤á¤­¤¿2´ü¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤Î¤½¤Ð¤ËÌó4.5¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹­¤¤¸ø±à¤òÃÖ¤­¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£

1904Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿Âçºå¿Þ½ñ´Û¡Ê¸½ºß¤ÎÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡Ë¡£Æü·úÀß·×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡áÂçºå»ÔËÌ¶è

Æü·úÀß·×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è

Æü·úÀß·×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡áÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è

Æü·úÀß·×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡áÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è