Æü·úÀß·×¤Îµ¯¸»¤Ï½»Í§ËÜÅ¹¤ÎÎ×»þ·úÃÛÉô¡¡Àï¸åÆÈÎ©¡¢ÍÌ¾·úÃÛ¼ê¤¬¤±¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡Æü·úÀß·×¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼êÀß·×»öÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¡£½»Í§ËÜÅ¹¤òÂçºå¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1900Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô¡×¤¬µ¯¸»¤À¡£Àï¸å¤Ë½»Í§¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢1950Ç¯¤ËÆü·úÀß·×¹©Ì³¤òÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Âçºå¿Þ½ñ´Û¡Ê¸½ÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¤Ê·úÃÛÊª¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÉÍÃ«±ÉÉ§µ¼Ô¡Ë
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿1960Ç¯Âå¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¡¢¹Äµï¶á¤¯¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë¤òÀß·×¡£¾¦¶È»ÜÀß¤òÊ£¹ç¤µ¤»¤¿·úÊª¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¿Í¡¹¤Î¸ä³Ú¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁ´Å·¸õ·¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÀß·×¤òÃ´¤¦¡£20À¤µªËö¤ò¶´¤ó¤Ç´ØÀ¾¡¢ÃæÉôÎ¾¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¹ñºÝ²½¤Î¿ÊÅ¸¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²è¡£2025Ç¯¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¡×¤·¤¿JRÂçºå±ØËÌÂ¦¤Î¡Ö¤¦¤á¤¤¿2´ü¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤Î¤½¤Ð¤ËÌó4.5¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤¤¸ø±à¤òÃÖ¤¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£