¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤Ï£Õ£×£Æ²¦ºÂ¤È¶¦¤Ë¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¡ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤â¤ª¼ê¾å¤²¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï£³£°Æü¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç°¦ÂëÎ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î£Ö£¶Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä¥À¥¦¥ó¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò£µÅÀ¼º¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç£±ÂÐ£³¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ê¤áÍî¤È¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤ÇÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤«¤ì¤ÆÆ²¡¹¤Î¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÃæÅè¤Ï¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ÇËÉ±ÒÀ®¸ù¤â¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅè¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚÍµÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«»ä¤Ë¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ä¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÄü´Ñ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¼ó¤ò¿¶¤ë¡£à°Ëâ²¾ÌÌá¤³¤È¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡¢ÀÄÌÚ¤È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤é¤¬£³¿Í¤Ç¤É¤¦¸þ¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡££Õ£×£Æ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ë¡¼¥ë¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¤È¤µ¤¸¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃæÅè¤Î»ý¤Ä£Õ£×£Æ²¦ºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÃæÅè¤¬£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ë¡Ë¤¤¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃæÅèÁª¼ê¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¦¤Á¤È±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£¸÷Î±Áª¼ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£°ìÀ£Àè¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿°¦Âë¤Ï¡ÖÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃæÅè¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÀï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿³Ú¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡££Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤¬¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÆü¤¬£Ç£Ì£Å£Á£Ô½êÂ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ²¶¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£