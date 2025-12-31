¡Ú³ÚÅ·¡ÛÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬º£µ¨³èÌö¤Î¼ã¼ê¤Ë·ÑÂ³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¯¡Ö²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬£³£°Æü¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤Ë·ÑÂ³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡££²£µÇ¯¤Ï¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¤äÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤é¡¢£²£°ÂåÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤¬Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¡££±Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡££²£µÇ¯£µ·î£²£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç£±£³£´£¶»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤Î£²·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿£²£µÇ¯¡¢£±·³¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤é¤ÐÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤È¤â°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£²£±Ç¯¥É¥é£±¤ÎµÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¤ä¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÇ¼Íã³°Ìî¼ê¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÍÛÇðæÆÆâÌî¼ê¤é¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë£±·³¾º³Ê¡£µÈÌî¤ÈÍÛ¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¡Ö£±·³¤Î·Ð¸³¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÈôÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£