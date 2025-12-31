µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡ÖµÜ¸ÅÅç¥Õ¥©¡¼¥¯¡×½¬ÆÀ¤Ë°ÕÍß¡¡¡ÈÂè£³¤ÎÉð´ï¡É³ÍÆÀ¤Ø¡¡¾åÂô¡¢ÌøÀî¤é¤È¹çÆ±¥È¥ì
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤Î½¬ÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡££±·î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¤È¹çÆ±¥È¥ì¤òÍ½Äê¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò²þÎÉ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íî¤Áµå¤¬Éð´ï¤ÎÌøÀî¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤Åê¼ê¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È±¦ÏÓ¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î½õ¸À¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂçÈôÌö¡£ÆÀ°Õµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£²ÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂ¾¤ÎÊÑ²½µå¤â¸ú¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¡ÈÂè£³¤ÎÉð´ï¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¯Æ°¤¯ÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ØÊÑ²½¤¹¤ëµå¤ÇÈïÃÆ¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤É¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¾åÂô¤Ïº£Ç¯ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ£±£²¾¡¡õÆüËÜ°ì¡£¡Ö¡Ê»²²Ã¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾ðÊó¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¾¡¼¥óÆâ¤ËÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ëµå¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£Âç¤¤¯Íî¤Á¤Æ¡¢Â®¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£²¹ÃÈ¤Ê²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î£±¤«·î¡£¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£