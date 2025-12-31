µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢·è°Õ¤Î¸µÆü»ÏÆ°¥×¥é¥ó¡Ö£±Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢·è°Õ¤Î¸µÆü»ÏÆ°¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£·î£²£³Æü¤Þ¤ÇºíµÜÀ½ºî½ê¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¹Åç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤àÆü¡¹¡£¼Ò²ñ¿Í»þÂå´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¡Ö£´¡Á£µÆü¤°¤é¤¤¤ËÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢¿²Àµ·î¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÉ¬¿Ü¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡Ê£±·î¡Ë£±Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥É¥é¥Õ¥È¸å½é¤Îµ¢¾Ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÂÎÎÏºî¤ê¥á¥¤¥ó¤Ç¡×¤È£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£