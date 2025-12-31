µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é£³Ç¯¤Ö¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¡Ö³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤·¤è¤¦¡ª¤«¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ç½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¾Âç»û¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Î¾®³ØÀ¸¤È¡¢¸á¸å¤ÏµþÅÔ¡¦ÌÚÄÅÀî»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆàÎÉËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¡£ÂÇ·â¤Î¼Â±é¤ò¸«¤¿Ìîµå¾¯Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö£µËÜ°Ê¾åÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö£²Ç¯´Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó£°ËÜ¤Ê¤Î¤ÇÂç¸ý¤Ï¤¿¤¿¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¡×¤È°ÂÂÇ¤Î±äÄ¹Àï¾å¤Ë¤¢¤ëÊüÊªÀþ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÍ··â¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ë¤â¡¢¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£¸£±»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤È¶ìÀï¡£¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥´Ô¤ØÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡£·è¤·¤Æ°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ÂÂÇ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹ÂÇ¤â¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌçÏÆ¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹Íèµ¨¡¢¶¯Îõ¤Ê²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë