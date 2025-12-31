µð¿Í¡¢³«Ëë£µÏ¢¾¡½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ³Í¤ê¡¡³°¹ñ¿ÍÀèÈ¯¸õÊä£³¿ÍÌÜ¡¡Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É
¡¡µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òÅÅ·â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ïµð¿ÍÀï¤Ç¹¥Åê¤¹¤ë¤Ê¤É£¹ÅÐÈÄ¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¡£º£¥ª¥Õ¤ËÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤ÆÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¼¡¤°³°¹ñ¿ÍÅê¼êÊä¶¯¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁØ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÊä¶¯¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÁ°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤òÅÅ·â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯À°È÷¤Ø£Î£Ð£Â·Ð¸³¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´¾¡¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤ÇÁ´¤ÆÀèÈ¯¤Ç£¹ÅÐÈÄ¡¢£´£¸²ó£²¡¿£³¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡££±£µ£°¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤ä»ØÀè¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µåÎÏ¤âÎÉ¤¯¡¢½éÅÐÈÄ¤«¤é£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î£¶Æü¤Î¸òÎ®Àï¡¢µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ£·²ó£¹£¸µå¡¢£´°ÂÂÇ£±»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¾¡Íø¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï»°ÎÝ¤òÆ§¤á¤º£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£´°àú¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ï³ÚÅ·¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆËÜ³ÊÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð£²¥±¥¿¾¡Íø¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£µ¨¡¢ÀÖÀ±¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢°æ¾å¤¬½ªÈ×¤Ë¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓÂè£±£Ó¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï½éÀï¤«¤é£±£±¾¡¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿»³ºê¡¢£¸¾¡¤Î¸Í¶¿¤¬ÀèÈ¯¤âÏ¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î¤¿¤áÂàÃÄ¡£ÀèÈ¯À°È÷¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¤Î£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¥Þ¥¿¤ËÂ³¤£³¿ÍÌÜ¡£ÀèÈ¯¶¯²½¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Êä¶¯¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢º¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·ËÜÎÝÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤¬ËÜ¿¦¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤â¤¤¤Æ£·¿ÍÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Í¡££±·³¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¡Ö£µ¡×¤Î»È¤¤Êý¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¤ÏºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´Ý¤ò»ØÌ¾¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦¾¾±º¤ä¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ê¤¬¤éÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈÄÅì¤âÀèÈ¯¸õÊä¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤òÃÎ¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î²ÃÆþ¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤Î¶¥Áè¤¬¤µ¤é¤Ë·ã²½¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£ð£å£î£ã£å£ò¡¡£È£ï£÷£á£ò£ä¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£··î£²£¸Æü¡¢ÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½£Î©Âç¥µ¥ó¥ë¥¤¥¹¥ª¥Ó¥¹¥Ý¹»¤«¤é£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£´£µ°Ì¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÆþ¤ê¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â´Þ¤á£³µåÃÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·ÅÐÈÄ£´¾¡£±£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¥£°£°¡££²£°£²£µÇ¯¤Ë³ÚÅ·Æþ¤ê¤·½éÍèÆü¡££±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¢¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î£Î£Ð£Â£±Ç¯ÌÜ¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¡¡Åö½é¤Ï³ÚÅ·¤Î³«Ëë£²ÀïÌÜ¡Ê£³·î£²£¹Æü¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ç¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤ÎÍ½Äê¤â¡¢£±½µ´ÖÁ°¤Ë¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ²óÈò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²·³¤Ç£³ÅÐÈÄ¤·ºÆÅÙ£±·³¾º³Ê¡££µ·î£±£´Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡û¡Ý¡Ý¡û¡û¡û¡Ý¡û¡ü¡Ê¡Ý¤Ï¾¡ÇÔ¤Ä¤«¤º¡Ë¤È£¹ÅÐÈÄ£µ¾¡£±ÇÔ¡£³ÚÅ·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï½é¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤â£±£¸Ç¯¥«¥é¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Î³«Ëë£µÏ¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£Î£Ð£Â¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¡¡½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¿Í¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î£²£°Ç¯¤«¤é³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£³£±¿Í¤¬Íèµ¨¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¿ô¤Ï£²£¶¿Í¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤¬ºÇÂç£µ¿Í¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇÂç£´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷Åê¼ê¤Þ¤¿¤ÏÌî¼ê¤È¤¤¤¦ÇÛÊ¬¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÏÅê¼êÌî¼ê¤È¤âºÇÂç£³¿Í¡£