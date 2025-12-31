Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇBIG¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÖÂçÊä¶¯¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡¡Íèµ¨J¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤¬·èÄê
¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀµ¼°È¯É½
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¡¢BIG¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡¼¡ª¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓJ¤ÎÉñÂæ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï58ºÐ¤Î¥¥ó¥°¥«¥º¤³¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤À¡£¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤äJFL¤Ç¥×¥ì¡¼¡£30Æü¡¢J3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬²£ÉÍFC¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¡£²£ÉÍFC»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ç¡¢½é¤ÎJ3¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò°ì½ï¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Áª¼ê¤Ë¤µ¤óÉÕ¤±¤Ç¸Æ¤Ö»ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥º¥À¥ó¥¹¤òÊ¡Åç¤Ç¸«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¡ª¡ªÊ¡Åç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡¼¡ª¡×¡ÖÊ¡ÅçÂçÊä¶¯¤À¤Êw¡×¤È¡¢¥¥ó¥°¥«¥ºJÉüµ¢¤ÎÏ¯Êó¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J1ÄÌ»»326»î¹ç139ÆÀÅÀ¡¢J2¤Ç¤Ï249»î¹ç24ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á89»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢55ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï26Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë