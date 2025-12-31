µþÅÔÀ®¾Ï¡¢ÃæÀî¿µÎµ¡¦¥²¡¼¥à¼ç¾¤¬£²Âç²ñ¤Ö¤êÇòÀ±¤±¤ó°ú¡ÖËÍ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âè£³Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡µþÅÔÀ®¾Ï£´£¶¡½£±£°ÁÒÉß¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë
¡¡£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤Ç¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¤Ï¡¢ÁÒÉß¡Ê²¬»³¡Ë¤ò£´£¶¡½£±£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ£±£¶¶¯¡£¥²¡¼¥à¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£Ó£ÈÃæÀî¿µÎµ¡Ê¤·¤ó¤ê¤å¤¦¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬µþÅÔÉÜÍ½Áª·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡££³²óÀï¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÌóÂ«¤ÎÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µþÅÔÀ®¾Ï¤Ï¡¢Á°È¾£³Ê¬¤Ë¥×¥í¥Ã¥×»³ÊÕÎ¼ÂÀ¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°¸åÈ¾£´¥È¥é¥¤¤º¤Ä¤òµó¤²¤Æ°µÅÝ¡£µþÅÔÉÜÍ½Áª·è¾¡¡¦µþÅÔ¹©³Ø±¡Àï¡Ê£²£²¡»£±£²¡¢Êõ¤¬ÃÓ¡Ë¤«¤éÀèÈ¯¤ò£±£²¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡££Ó£È¤òÌ³¤á¤¿ÃæÀî¥²¡¼¥à¼ç¾¤Ï¡Ö¡ÊÃç´Ö¤Ë¡Ë¡Øº£¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤á¡Ù¤È¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ËÍ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÏÉÜÍ½Áª·è¾¡¤ÇµþÅÔ¹©³Ø±¡¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££²£°£±£´Ç¯¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½Ð¾ì¤â£±£°¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Åö»þ¡¢ÃæÀî¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç£²Ç¯À¸¤ò½¸¤á¡ÖÉé¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤é¤ÎÂå¤Ç¤ÏÀäÂÐ¡¢¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¡¢¼«¿È¤ÏÉû¾¤Ë½¢Ç¤¡£º¸Â¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç£³·î¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤±¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢À»ÃÏ¤Ç»×¤¤¤ò²ò¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØºêÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£³£¶¡Ë¤â¡Ö£³£°Ì¾¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Âç²ñ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÄºÅÀ¤Î¤ß¡£º¸É¨¼ê½Ñ¤Çºß³ØÃæ¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿ºû²¬¶õæÆ¡Ê¤¯¤¦¤È¡Ë¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Éé¤±¤ëÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÐ¡Ë