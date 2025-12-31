Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¢£²£µÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤â½ªÎ»´ÖºÝµÕÅ¾¤Ç¥·¡¼¥É¹»·âÇË¡¡ÅòÀõ´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âè£³Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±£·¡½£¶º´²ì¹©¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë
¡¡£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤Ç¡¢£²£µÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤¬¡¢º´²ì¹©¤Ë£·¡½£¶¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¸åÈ¾£²£¸Ê¬¤Þ¤Ç£°¡½£¶¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë£±¥È¥é¥¤£±¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡££²Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¤Ï¡¢ÁÒÉß¡Ê²¬»³¡Ë¤ò£´£¶¡½£±£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ£±£¶¶¯¡££³²óÀï¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê£µÊ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££¶ÅÀ¤òÄÉ¤¦Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ÏÈ¿Â§¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ÅòÀõÂçÃÒ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¥¿¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶¤á¤¿¡£Ç´¤ê¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ëº´²ì¹©¤ò¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤Ë¶á¤Å¤¡¢»Ä¤ê£²Ê¬¤ÇÃæ±û¥é¥Ã¥¯¤«¤é£Ð£ÒÄ«ÁÒµ×´î¡Ê¤Ò¤µ¤Î¤Ö¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆüÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ¤Î½é¥È¥é¥¤¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤âÄÀ¤á¤ÆµÕÅ¾¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ÇØÈÖ¹æ£±¤Ï¡ÖÉô°÷Á´°÷¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö°ìÊâ°ìÊâ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡×¤È°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÊâ¤à¡×¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤Ê¤É¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡¦µ¤ÇÛ¤ê¡¦¿´ÇÛ¤ê¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë£±Ç¯´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£È¿Â§¡¢¥ß¥¹¤¬Âç¤¤ÊÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÇ¸å¤Î¹¶ËÉ¤â¡ÖÁ´°÷ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤í¤¦¡¢¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ«ÁÒ¡Ë¤È¡¢ÇÔËÌ¤Î£²Ê¸»ú¤ÏÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²áµî£·¹»¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ö±àÄÌ»»£·£°¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¡££Î£Ï£¸±öÃ«Í¥ÂÀ¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£µîÇ¯¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ëÉôÊ¬¤Ï¤ä¤êÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢£±Ç¯Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶¯¤ß¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥·¡¼¥É¹»¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¶ì¤·¤¤Î®¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢£¶¿Í¤ÎÆþÂØ¤ò¶î»È¤·¡¢ÅòÀõ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¡ÖÂ®¤µ¤è¤ê¶¯¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥â¡¼¥ë¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££±·î£±Æü¤Î£³²óÀï¤ÏÂçÊ¬ÅìÌÀ¤È¤Î°ìÀï¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê¿¹¸ý¡¡ÅÐÀ¸¡Ë
¡¡¢¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤Î²Ö±à¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¡¡£²£µÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Îº£Åß¤¬½é¡£¸½¥Á¡¼¥à¤Ï£²·î¤Î¶áµ¦Âç²ñ¡Ê¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼¡Ë¤ÇµþÅÔÀ®¾Ï¤Ë£±²óÀïÇÔÂà¡££³·î¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¡ÊÍ¥¾¡¡¦¶Í°þ³Ø±à¡¢½àÍ¥¾¡¡¦µþÅÔÀ®¾Ï¡¢£´¶¯¤¬¸æ½ê¼Â¡¢ÅìÊ¡²¬¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿µÇ°Âç²ñ¤ÇÁí¿ô¤â£±£³¹»¤«¤é£¸¹»¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡£