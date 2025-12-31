¡Ú¹Åç¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ£´¡×¤Î¥É¥é£¶À¾ÀîÆÆÌ´¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö£µ¡×¾®±à¤È¡Ö£´¡×ÌðÌî¤ò¡ÖÂ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡×
¡¡£×£Å£Ó£ÔÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö£È£ï¡ª¥Ã¥È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡×¤ÈÂê¤·¡¢³Æ¶¥µ»¤Î¿·¿Í¤ò¿ï»þ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£´²ó¤Ï¡¢¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦À¾ÀîÆÆÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡£»ØÌ¾£¹Áª¼ê¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â°Ë²ì¡Ê»°½Å¡Ë¤«¤é½é¤á¤Æ£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Ç¦¼Ô¤ÎÎ¤¡¦°Ë²ì¤«¤é¡¢¾ÍèÀÈ´·²¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¤¬»²¾å¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤¬£µ£´¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¹Åç¡¦À¾Àî¤Ï¡Ö¾®±à¤µ¤ó¤Î£µ¤È¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤Î£´¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÂ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£µÉÃ£¹¤Î½ÓÂ¤È±óÅê£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤¬Éð´ï¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç£²Ç¯½©¤«¤éÅê¼ê¤ò·óÇ¤¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£´£µ¥¥í¡¢£¶µå¼ï¤òÁà¤Ã¤¿¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ËÁö¹¶¼é¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤«¤é¾å¡Ê¥×¥í¡Ë¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¸©³°¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡£Î¾¿Æ¤Ë´ê¤¤½Ð¤Æ¡¢¾®³Ø£µÇ¯¤«¤é¹Å¼°¤Î°¦ÃÎ¡¦°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÎÐ¥±µÖÃæ»þÂå¤ÏÂçºåÌ§ÌÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£ÅÚ¡¢Æü¤Ï±ýÉü£³»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤òÎ¾¿Æ¤ËÁ÷·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¹Ã»Ò±à¤ò¡×¤È¡¢ÁÏÉô£¶Ç¯ÌÜ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¹â°Ë²ì¤Ë¿Ê³Ø¡£ÅÅ¼ÖÄÌ³ØÃæ¤ÏÆ´¤ì¤Î¸µºå¿À¡¦Ä»Ã«¤é¥×¥íÁª¼ê¤Î¼éÈ÷¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢£³Ç¯½Õ¤«¤é¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£Æ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤Î£Î£Ð£Â¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È£¶°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æþ¤Ã¤¿¤é²£°ìÀþ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Î½ç°Ì¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶ÌÂ¼¡¢ÌðÌî¡¢ËöÊñ¤â£¶°Ì¡£¡Ö²¿»ö¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á´Éô°ìÈÖ¤ò¼è¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÀ¾Àî¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸þ¾å¿´¤Ç¿·Å·ÃÏ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë
¡¡¢¡À¾Àî¡¡ÆÆÌ´¡Ê¤Ë¤·¤«¤ï¡¦¤¢¤Ä¤à¡Ë£²£°£°£·Ç¯£±£²·î£²£¸Æü¡¢»°½Å¡¦°Ë²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£¾åÌîÅì¾®£³Ç¯¤«¤éÆð¼°¤ÎÎÐ¥ë¡¼¥¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¹â°Ë²ì¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£·ÀÌó¶â£²£µ£°£°Ëü±ß¡£Ç¯Êð£´£µ£°Ëü±ß¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£·£·¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£