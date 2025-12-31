¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¼é¸î¿À¥Ð¥È¥ë¥´¥ó¥°¡ª¡¡ÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ö¶¥Áè¡×¿·½õ¤Ã¿Í¤Ë²Ã¤¨¿·¿Í²¦º¸ÏÓ¡¦Áñ»Ê¤â¸õÊä
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢Íèµ¨¤Î¡È¼é¸î¿À¥Ð¥È¥ë¡É¤Î¥´¥ó¥°¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤âµå¤ÎÂ®¤¤Åê¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ»³¤È¤«·Ð¸³¼Ô¤âÂ¿¤¤¤·¶¥Áè¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£µåÃÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥Û¥»¡¦¥¥Ï¥À¡ÊÁ°¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ê¥é¥ó¥¾¡ÊÁ°¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¡ÊÁ°ÃæÆü¡Ë¤Î£³¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áñ»Ê¤â£¹²ó¤ÎÃË¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Áª¼ê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²æ¡¹¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡£ÍÞ¤¨¡Ê¸õÊä¡Ë¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤è¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ëº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£·¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿À±¤ò´Þ¤á¤¿£¶¿Í¤¬¶¥Áè¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ðÀª¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£