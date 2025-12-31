¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¼«¿È¤â¥Ù¥¤ÅÞ¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤¬¿·¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Í°Æ¤Ø¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë´ë²è¤¢¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ù¥¤ÅÞ¤ÎÀÐÅÄÍµ¤é¤·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤ò»î¹ç¸å¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡£Ì´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë´ë²è¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£¾Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Ë¥×¥í¤Î´Ä¶¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤«¤é¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀèÇÚ¡¦»³ºê¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥°¥é¥Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢Ìîµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÍµÂÀÏº¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£µ¨¤Ï£²£±»î¹ç¡¢£³¾¡£µÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£·¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â»°¿¶¤ò¤È¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£