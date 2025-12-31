¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û·Ä±þ»ÖÌÚ¡¡½é½Ð¾ìÇ¯±Û¤·¡¡²Ö±à£²¾¡¤À¡ª¡¡ÀäÂÐÅª¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¼ç¾¤ÎÀõÌîÍ¥¿´¤¬£³¥È¥é¥¤¡Ä¼¡Àï¤ÏÅìÊ¡²¬
¢¡Âè£±£°£µ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¡Âè£³Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ£³£±¡½£±£·¼¯»ùÅç¼Â¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë
¡¡£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ä±þ»ÖÌÚ¤¬¼¯»ùÅç¼Â¤ò£³£±¡¼£±£·¤Ç·âÇË¤·¡¢£°£³Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼ùÆÁ¡Ê·²ÇÏ¡Ë°ÊÍè¡¢£²£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¡¢½é½Ð¾ì¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£²£¶Ê¬¤À¡£Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°Ìó£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿·Ä±þ»ÖÌÚ¤Î£Ã£Ô£ÂÀõÌîÍ¥¿´¤¬¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹£´¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿È£³¤ÄÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¡Ö¤Þ¤¿Ãç´Ö¤È²á¤´¤»¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î´ü´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Î£±²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò·âÇË¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬¼ç¾¤ÎÀõÌî¤À¡£Éã¡¦ÎÉÂÀ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¡£¼«¿È¤âÉã¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤ÇÈ¯´ø¡£ÃÝ°æ¾Ï´ÆÆÄ¤â¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¤ä¤Ä¤¬°ìÈÖ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡À¾¤Î²£¹Ë¡¦ÅìÊ¡²¬¤È¤Î¼¡Àï¤Ø¡¢¡Ö´Ó¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ£¶£°Ê¬´ÖÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀõÌî¡£Âç±þ±çÃÄ¤òÇØ¤Ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë