¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅ·¹ñ¤ÎÃç´Ö¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡×¤ØÊû¤²¤ë¾¡Íø¡¡ÅìÊ¡²¬¤¬£²²óÀïÆÍÇË¡Ä¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë½É¤Ã¤¿º²¤È¤È¤â¤Ë
¢¡Âè£±£°£µ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¡Âè£³Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡ÅìÊ¡²¬£³£¸¡½£²£´Áá¼Â¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë
¡¡£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥É¹»¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢Áá¼Â¡ÊÅìµþÂè£²¡Ë¤Ë£³£¸¡½£²£´¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¡¦°²²°»Ô¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Âç¾å¡Ê¤ª¤ª¤¦¤¨¡ËÎÇ²ð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£±£´¡Ë¤¬£²£°£²£³Ç¯¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇµÞ»à¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤·¡¢¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿º£Ç¯£´·î¤Ë¿·ÆþÉô°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ë´¤Ãç´Ö¤Ë²Ö±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè£²¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£°£³Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼ùÆÁ¡Ê·²ÇÏ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢½é½Ð¾ì¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Î¾¹»¤¬£±Æü¤Î£³²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Å·¹ñ¤ÎÃç´Ö¤Ø¡¢²Ö±à¤Ç¤Î£±¾¡¤òÆÏ¤±¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÁ°¿Ê¤Ï¡¢Áá¼Â¤Î·üÌ¿¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾£²£¹Ê¬¡¢£×£Ô£Âã¦ÉôÀ»µ±¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤°¤ó¤°¤ó²ÃÂ®¡£ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££³£¸¡½£²£´¤ÇÂà¤±¡¢£Æ£ÂÁáºä½Ó¸ã¤Ï¡ÖÎÇ²ð¤Ø¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç½éÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦ÅìÊ¡²¬¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ£±£´ºÐ¤ÎÎÇ²ð¤µ¤ó¤¬ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç£²£³Ç¯¤ËµÞ»à¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊì¡¦Ä¾Èþ¤µ¤ó¡Ê£µ£´¡Ë¤¬Îý½¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÂç¾å²È¤È¥Á¡¼¥à¤Î±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£³·î¡¢Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Ë³Ø¹»Â¦¤«¤é¡Ö¡ÊÎÇ²ð¤µ¤ó¤ò¡ËÉô°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££´·î¤ËÆþÉô¼°¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¹â¹»Æþ³Ø¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ£ÅÄÍº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¥³¡¼¥Á¤äÉô°÷¤ËÄó°Æ¤·¡¢Àµ¼°¤ÊÆþÉô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¼ø¶È¤äÎý½¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±Ç¯À¸¤ÇÍ£°ìÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¡¦Ä¹ÆìÎÎÍ¤¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÇÆ±¤¸Ì¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡×¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìÊ¡²¬¤Î»î¹ç¤ÏËèÇ¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î£²ÆüÁ°¡Ê£²£¸Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÎÇ²ð¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£Ë´¤Ãç´Ö¤¬Ì´¸«¤¿ÅìÊ¡²¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¡££³Ç¯Á°¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤Âå¤ËÆ´¤ì¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁáºä¡£Å·¹ñ¤«¤é¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¤¡¢²¦¼Ô¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡ÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×£²£´Ç¯£¶·î£²£¸ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ê´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¡¡£²£³Ç¯£±£°·î¤ËÎÇ²ð¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£±£´¡Ë¤òÍá¼¼¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿Êì¡¦Ä¾Èþ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢²æ¤¬»Ò¤¬À¸Á°¤ËÆþÉô¤ò´õË¾¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£Æ±Éô¤â¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¾µÂú¡£·è¤·¤Æ±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¾Èþ¤µ¤ó¤¬Â©»Ò¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ±Éô¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¡¢´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¿À²ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÅìÊ¡²¬¡¡£±£¹£µ£µÇ¯ÁÏÎ©¤Î»äÎ©ÃË»Ò¹»¡£¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤âÆ±Ç¯ÁÏÉô¤Ç¡¢Éô°÷¿ô£±£µ£µ¿Í¡£²Ö±à¤ÏÂè£¶£´²ó¡Ê£¸£´Ç¯ÅÙ¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¡£½éÍ¥¾¡¤ÏÂè£¸£·²óÂç²ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡²ó¿ô¤Ï£³°Ì¥¿¥¤¤Î£·ÅÙ¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤ÏÂ¼ÅÄÏÊ¡¢Æ£ÅÄ·ÄÏÂ¡¢ÉÛ´¬½Ô²ð¡Ê¥é¥°¥Ó¡¼¡Ë¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ËÜ»³²í»Ö¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì¡¢µÈÂ¼Íµ´ð¡¢ÅÄÃæ¸²ð¡Ê¥×¥íÌîµå¡Ë¤é¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ´¹ñÁª¼ê¸¢£³²óÍ¥¾¡¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤âÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¡£