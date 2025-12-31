¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¡Íèµ¨¼é¸î¿À¤ÎÇò»æÌÀ¸À¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ï¥É¥é£²´ä¾ëñ¥¶õ
¡¡À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢Íèµ¨¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¡×¤ÈÇò»æ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿Ê¿ÎÉ¤ÏÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤¬·èÄêÅª¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È°ì¿Í¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤«¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£ÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¡¢¥é¥ß¥ì¥¹¤ÎÎ¾½õ¤Ã¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼é¸î¿ÀÃ¥¼è¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¹ÃÈåÌî¡¢»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëº£µ¨¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£µ»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÂæÆ¬¤·¤¿»³ÅÄ¡¢¡ÖÀ©µåÎÏ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡×¤È¸ì¤ë£Î£Ð£ÂºÇÂ®£±£¶£°¥¥íº¸ÏÓ¡¦±©ÅÄ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ï¡¢¥É¥é£²¡¦´ä¾ë¡ÊÃæÂç¡Ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ëµá¤á¤ëÁÇ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö°ÂÄê´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤íËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¡ÊÊ£¿ô¿Í¤Ç¡Ë²ó¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸½¾õ°ìÈÖ¤¢¤ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Áè¤¤¤òÀ©¤·¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÂçÃæ¡¡ºÌÌ¤¡Ë