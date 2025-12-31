¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÊ¿Ìî²Â¼÷¤¬´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÀ¸¤¤ë¶µ²Ê½ñ¡É¤È¤·¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡ËºÇ¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¡Ê£´£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÀ¸¤¤ë¶µ²Ê½ñ¡É¤È¤·¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼êºÇÇ¯Ä¹¤Ï¡¢¥×¥í£²£±Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤«¤éÅê¼ê¥³¡¼¥Á·óÇ¤¡£¡ÖÁª¼ê¤È¡Êµ÷Î¥¤¬¡Ë¶á¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ê¿Ìî¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¿®Íê¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î£±£°·î¤Ë¡Ö·óÇ¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£±·î¤Î¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤ÇËÜ³Ê»ØÆ³¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸±¦ÏÓ¤Î»ûÀ¾¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò½õ¸À¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç£³ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡ËºÇ¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ÏÁêÅö¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡Ê¶¥Áè¤Ë¡Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉü³è¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï£°£µÇ¯Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÆ±´ü¡£¡Ö´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡ÊÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢ÌÁÍ§¤òÆüËÜ°ì¤ÎÃË¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë