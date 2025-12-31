¡Ú¹Åç¡Û¾²ÅÄ´²¼ù¤¬£±£°Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤Î°ìÊ¸»ú¤Ë¡Ö¶¯¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼å¼Ô¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÀáÌÜ¤Î£±£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤Î°ìÊ¸»ú¤Ë¡Ö¶¯¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¡È¼å¤¤Áª¼ê¡É¤À¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼å¼Ô¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï£¹¾¡»ß¤Þ¤ê¡££¹·î°Ê¹ß¤Ï£´Àï£´ÇÔ¡££³´°Éõ¤ò´Þ¤à£¶´°Åê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤ËÊÂ¤Ö¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤â£¹·î°Ê¹ß¤Ï£µÀï£´ÇÔ¤Ç¡¢£²Ç¯Â³¤±¤Æ½ªÈ×¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ØÆ±¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¡¢½çÄ´¤Ê¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë£±£°Ç¯¡¢¡ÊÇ¯Êð¡Ë£±²¯Ä¶¤¨¡¢£Æ£Á¤ò¼è¤ë¤È£³¤ÄÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð£³¤Ä¤È¤âÃ£À®¤Ç¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯ÌÜ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤È£µÇ¯¡¢£±£°Ç¯¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÈªÃæ¡¡Í´»Ê¡Ë