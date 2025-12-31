ÎÞ¤«¤é¾Ð´é¡¡¥·¥À¥¬¥·¤Ç½÷»ÒÊ£½éÀ©ÇÆ¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Äº®¹ç¡¢½÷»ÒÊ£¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¥Ú¥¢·ëÀ®£´¤«·î
¢¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¡Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£³£°Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº£Ç¯£¹·î¤Ë¿·¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡È¥·¥À¥¬¥·¡É¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê£²£¸¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¡¢¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê£²£¹¡Ë¡á£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡áÁÈ¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ºùËÜ°¼»Ò¡Ê£³£°¡Ë¡á¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡á¡¢¹ÅÄºÌ²Ö¡Ê£³£±¡Ë¡á´ôÉì£Â£ì£õ£ö£é£ã¡áÁÈ¤ò£²¡½£±¤ÎµÕÅ¾¤ÇÂà¤±¤¿¡££²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥Ú¥¢¤ÏÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢ÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ê¡½£Ð£Ï£×£Å£Ò¡á¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê£²£°¡Ë¡á£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡áÁÈ¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢»ÖÅÄ¤Ï´é¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¸Þ½½Íò¤¬¶î¤±´ó¤ë¤È£²¿Í¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÖÅÄ¡£¸Þ½½Íò¤â¡Ö»ÖÅÄ¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡££±¥²¡¼¥à¡Ê£Ç¡Ë¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿£³£ÇÌÜ¡¢°ì»þ¤ÏºÇÂç£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï»ÖÅÄ¤¬£·Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¡Ö£²¿Í¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÞ¤é¤µ¤º¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢º£Ç¯£¹·î¤Ë¿·¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤À£´¤«·î¤ÈÆü¤ÏÀõ¤¤¤¬¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Î¶¯²½¡¢ÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¡¢£¹·î¤Ë¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£±·î¤«¤é¤Þ¤¿¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ÖÅÄ¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê°½Éô¡¡·ò¿¿¡Ë