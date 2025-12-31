¡Úºå¿À¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿°¦ÍÑ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹»ý»²¤ÇÆþÎÀ¤Ø¡¡Ëí¤È°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤¬£³£°Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡¢¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦À¾Àî¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤òÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô¤ÎÁª¼êÎÀ¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³¸ý¡¦¹âÀî³Ø±à»þÂå¤«¤é²÷Ì²¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸å¤ËÆ±¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ëí¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥À¡¼¡£Ä¶°ìÎ®¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ù¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À¤Âå¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢£±·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¤«¤éÂ¿¤¤Æü¤Ç£±£±»þ´Ö¤â´À¤òÎ®¤¹¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÎý½¬¤ÎÃî¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼«¼¼¤Ç¤Ï¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¸«¤¿¤ê¡×¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê£Î£é£î£ô£å£î£ä£ï¡Ë£Ó£÷£é£ô£ã£è¤âÍß¤·¤¤¤±¤É¡ÊÂÐÀï¥²¡¼¥à¤Ç¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï¼çÎÏÃæ¿´¤Îµ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë