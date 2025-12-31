¹ÈÇòÎ¢ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡×ÅÝ¤»¤ë¤«¡¡Æü¥Æ¥ì¡õ¥Õ¥¸¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¾¡Éé¡ÄÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖÊÑÁ«
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢¸á¸å£·»þ£²£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ë³Æ¶É¤ÏÆÃÈÖ¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÐ¹³¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ïº£Ç¯¤â¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Î¢ÈÖÁÈ¤Ï¡È£±¶¯¡É¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¶É¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡£Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î£³¿Í¤¬¡¢À¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÈÖÁÈ¤À¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï£·Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¤Î£¸»þ´Ö¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÏÂè£²Éô¡Ê¸á¸å£¶»þ¡Á£·»þÈ¾¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£±£²¡¦£·¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡¡¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®£Ó£Ð¡×¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·£Ó£Ð¡×¤ÈÂê¤·¸á¸å£µ»þ¤«¤éÇ¯±Û¤·¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤é¤¬»²Àï¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡×¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÁ°¡¢£±£±Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ±Êü£±°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ªÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬£²£°£²£°Ç¯¤ÇµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÏ·¼ãÃË½÷³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥·¥Õ¥È¡££²£³Ç¯¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×¤¬Éü³è¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸á¸å£¶»þ¤«¤é£±£±»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ö¡Ø¥Ò¥í¥ß¤¬²ò·è¡ªÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à¡¡Âç³¢Æü£Ó£Ð¡Ù¡Á¹ë²Ú½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÁêËÐÉô²°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Á¡×¤òÊüÁ÷¡£¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡Ê·îÍË¡¦¸å£·»þ¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬£Ä£É£Ù¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤ÆÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬£±£±·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¡Ö¥¬¥»È¡×¤ÎÉü³è¤ò´ê¤¦À¼¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤âÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¥¬¥»È¡×¤Î¡È£Ö£±£±¡É¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬£Ô£Â£Ó¤À¡££²£°£°£±Ç¯¤«¤éÂç¤ß¤½¤«¤Ë³ÊÆ®µ»¤òÊü±Ç¤·¡¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò£³£±Æü¤«¤é£³£°Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿£°£¶Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö£Ä£ù£î£á£í£é£ô£å¡ª¡ª¡×¤ÎÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¡¢£±£°Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡££±£±Ç¯¤«¤é£±£·Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö£Ë£Ù£Ï£Ë£Õ£Ç£Å£Î¡×¡ÊÁ°¿È´Þ¤à¡Ë¤¬ÄêÃå¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ë²óµ¢¡£º£Ç¯¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤ä¡ÖÀÖºä£µÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ê¤ÉÆ±¶É¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ä©¤à¡£ºòÇ¯¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤¿»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤ÎÆÃÈÖ¤òÈ´¤Æ¤¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Ê¥³¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ºò²Æ¤Î¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï£³ÁÈ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡££¶»þ´ÖÄ¶¤ÎÆÃÈÖ¤Î¥á¡¼¥ó¤Ï¹â¹»À¸¤¬¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤¦¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²ÎÈÖÁÈ¡ÖÂè£µ£¸²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤È¡¢£¹Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á£²£°£²£µÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¤ª¤«¤ï¤ê¤Ï¡¢¸ÞÏº¥»¥ë¥Õ¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤¹¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£