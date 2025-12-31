¡Ú¹ÈÇò¡ÛÂçÊª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¢¤ë¡©´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡¡ºòÇ¯¤Ï£Â¡Ç£ú¤Î¡Ö±é½Ð¡×¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ä²áµî£±£°Ç¯¤ÎÎò»Ë
¡¡º£Ç¯¤âÂçÊª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¢¤ë¤«¡½¡££³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É£Â¡Ç£ú¤ÎÀ¸ÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö½Ð±é¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Â¡Ç£ú¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö±é½Ð¡×¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î£Â¡Ç£úÊÂ¤ß¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤ä£±£´Ç¯¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢£°£¹Ç¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤Ê¤É¤¬»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£²áµî£±£°Ç¯¤Î¼ç¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¢¡£²£°£²£´Ç¯¡ÊÂè£·£µ²ó¡Ë£Â¡Ç£ú¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ
¡¡ËÜÈÖ£¶ÆüÁ°¤Ë½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£Â¡Ç£ú¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ð£È£Á£Î£Ô£Ï£Í¡×¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£Â¡Ç£ú¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡£Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£²£°£²£²Ç¯¡ÊÂè£·£³²ó¡Ë¾®¼¼Å¯ºÈ
¡¡£²£¸Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¡ÖÎø¡Ê¤¤¤È¡Ë¤·¤µ¤È¡¡¤»¤Ä¤Ê¤µ¤È¡¡¿´¶¯¤µ¤È¡¡£²£°£²£³¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬Í½¹ð¤Ê¤·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¾®¼¼¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼Ä¸¶¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¼Ä¸¶¤Ï²Î¾§¸å¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¾®¼¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇï¼ê¤·¡¢£²¿Í¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¢¡£²£°£²£°Ç¯¡ÊÂè£·£±²ó¡Ë½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡¢²¬Â¼Î´»Ë
¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬½Ð¾ì¡£¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬º£Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë²Î¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¤ß¤ó¤ÊÍÑ°Õ¤Ï¤¤¤¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ë¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤Î°áÁõ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë£Ó£õ£ð£å£ò£í£á£î¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡££³¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë£³¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¢¡£²£°£±£¸Ç¯¡ÊÂè£¶£¹²ó¡Ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡¡Ê¿À®ºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¡£ÊÌ²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¤ò²Î¤¦±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤é¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Àµ·î¤Ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤£á£é£ë£ï¤Ï¹æµã¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤âÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î²Î¾§Ãæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ÈÍðÆþ¡É¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤Å¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¢¡£²£°£±£¶Ç¯¡ÊÂè£¶£·²ó¡Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼
¡¡¸µ¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ä¤¢³§¤µ¤ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤¬ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï£²£°£±£·Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Í½Äê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¡¢»Ê²ñ¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤ÈÁêÍÕ²íµª¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£²£°£±£µÇ¯¡ÊÂè£¶£¶²ó¡ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò
¡¡·ëÀ®£±£°¼þÇ¯¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê£´¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤«¤éÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤«¤éÂçÅçÍ¥»Ò¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅÐ¾ì¡£ÍâÇ¯£³·î¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤Ë¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¹æµã¤·¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï£²£°£±£±Ç¯°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÂçÅç¤Ï£±£³Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÇÂ´¶È¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£