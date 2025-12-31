¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¡ÈÂçÃ«¥¥é¡¼¡É¤Î¿·²ÃÆþº¸ÏÓ¤Ï¡Ö£Î£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¼ö½Ñ²öÀï¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç½ÂÃ«¤È½ÂÃ«±Ø¤â¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤ÇÁ°¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤¬£³£°Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡££Î£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ö½Ñ²öÀï¤Î¥¢¥Ë¥á¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÂÃ«¤È½ÂÃ«±Ø¤â¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ª¾ë¤ä»ø¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»£¶£¹»î¹ç¤Ç£µ¾¡£µÇÔ£±£µ¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£±¡£¼ç¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£·×£³»î¹ç¤Ç£±ÂÇÀÊ¤º¤ÄÂÐÀï¤·¡¢£²ÅÙ¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÑ²½µå¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤·¤Æ°ì¥´¥í¡£ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£µÆü¡Ë¤Ï±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤â¡ÈÂçÃ«¥¥é¡¼¡É¤Îµ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¤òµß±ç¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ï¤¢¤Î¿ÈÄ¹¡Ê£±£¹£¸¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¹â¤µ¡¢³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¶¯¤¤¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÉð´ï¡£¤Ç¤«¤¤º¸Åê¼ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£