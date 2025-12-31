µÈÎÉÂçÌï¡¡Åá¤Ã¤Ý¤¤?¡ÈÉð»Î¥Ø¥¢¡É¤Ç¥×¥í4ÀïÌÜ¤Ø¡¡Á°Æü·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï¡Ô10²óÀï¡ÕÆ±µé7°Ì¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥×¥í4ÀïÌÜ¤ËÎ×¤àµÈÎÉ¤Ï48.8¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£È±¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖµÈÎÉ¤Ã¤ÆÉð»Î¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Åá¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈµÈÎÉ¾åÌî²ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¾¡¤Æ¤ÐÅÄÃæ¹±À®¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£½é¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÂÎÄ´Åª¤Ë¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÊÂÎ½Å¤Î¡ËÍî¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£