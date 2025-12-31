¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»ÖÅÄ¡õ¸Þ½½ÍòÁÈ¡¡ÎÞ¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÊ£V¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¡×
¡¡¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡Åìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
¡¡»ÖÅÄ¡¢¸Þ½½ÍòÁÈ¤¬ÎÞ¤Î¥Ú¥¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤òÀ©¤¹¤È2¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¸Þ½½Íò¡ËÍ¼Ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¤Á¡¼¡×¡ÖÍ¼Ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¡£»ÖÅÄ¤Ï¾¾»³¤È¡¢¸Þ½½Íò¤ÏÅÏÊÕ¤È¤Î¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤·¡¢º£Ç¯9·î¤ËºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¸ÆµÛ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¡£Ï¢·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î1¾¡ÌÜ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢2¿Í¤Ç¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¸Þ½½Íò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÅÏÊÕ¤ËÂ³¤¯Í¥¾¡¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸µ¡È¥ï¥¿¥¬¥·¡É¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ãÆÀÅÀ½ä¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡Ä¢ä½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÆÀÅÀ¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡£ºùËÜ¡¢¹ÅÄÁÈ¤¬16¡½14¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç»ÖÅÄ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬¥¤¥ó¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤âÈ½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤·¤«¤·¸í¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢16¡½16¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£Áª¼ê¡¢¿³È½¤é¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢µ¬Â§¤Ë¤è¤ê»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀ®Î©¡£¹ÅÄ¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤Ïº£¸å¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£