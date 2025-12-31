¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»³¸ý°«¡¡Ç®ÀïÀ©¤·¤Æ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡Åìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à72Ê¬¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¤Ë¡¢»³¸ý¤¬ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎµÜºê¤òÂà¤±¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£À¨¤¯Èè¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£Âè1¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤â¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ò¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤ËÍî¤È¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â28ºÐ¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿À¤³¦°ì¤ËÂ³¤¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤ÎÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£