¡Ú±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡¡ºÃÀÞ·Ð¤Æ¥×¥é¥¤¥ÉºÆÇ³¤·¤¿¡ÈÀ¤ÂåNo¡¦1¡É
¡¡¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡¡5¶¯¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Ê5¡Ë¡ÛÀÞÅÄÁÔÂÀ¡£2Ç¯À¸À¤Âå¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿°ïºà¤¬¡¢½é¤á¤ÆÈ¢º¬Ï©¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Î10¶èÇÛÃÖ¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Î¤¿¤áÇ¤¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤ò°ìÉÃ¤Ç¤âÂ®¤¯Áö¤ê¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÀÄ³ØÂç¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¿ÜËá³Ø±à¹â»þÂå¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç5000¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î5°Ì¡£Åö»þ¤Î¹â¹»ÎòÂå2°Ì¤Î13Ê¬28ÉÃ78¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î½¸¤¦1¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÈ¢º¬Ï©¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê1Ç¯»þ¤ÏÉÕ¤Åº¤¤¡¢µë¿åÌò¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ï10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡£2¶è10°Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤â6°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ëÂç¥Ö¥ì¡¼¥¤À¤Ã¤¿¡£11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï¹½ÁÛ³°¡£¤½¤ÎºÝ¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«¤é¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê¶ðÂç¡Ë¤ä¾¾°æ³¤ÅÍ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤éÆ±Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤«Â®¤¤¤«¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£05Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£À¤ÂåNo¡¦1¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬ºÆÇ³¡£¿Æ¤·¤¤Â¾Âç¤ÎÆ±´ü¤«¤é¤Î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâÁª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë11·î²¼½Ü¤Î¥Þ¡¼¥ÁÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï¡¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ë27Ê¬43ÉÃ92¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç³ØÆâ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°¹¥µÏ¿¤Ç¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤â¡ÖÀÞÅÄ¤ÎÉü³è¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£Ìò¼Ô¤Î¤½¤í¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¡£ÀÞÅÄ¤¬Âç¼êÄ®¤Ç3Ï¢ÇÆ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÂçÏÂ¡¡¹°ÌÀ¡Ë
¡¡¡þÀÞÅÄ¡¡ÁÔÂÀ¡Ê¤ª¤ê¤¿¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£Åì±ºÃæ¡¢¿ÜËá³Ø±à¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯4·î¤ËÀÄ³ØÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£1Ç¯»þ¤ÏU20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ3¶è5°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Æþ¤ê¤â½ÐÁö¤Ç¤¤º¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï1»þ´Ö2Ê¬51ÉÃ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢53¥¥í¡£