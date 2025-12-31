¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¶Í°þ³Ø±à¡¡Á°²óÂç²ñ3°Ì¤Î¾ïæÆ³Ø±à¤Ë°µ¾¡¤â¡Äµö¤·¤¿1¥È¥é¥¤¤òÈ¿¾Ê
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡¶Í°þ³Ø±à37¡½5¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤¬¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¤ò37¡½5¤Ç²¼¤·¤Æ²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ3°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¤Ê¤ê·ãÆÍ¤â½éÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÆñÅ¨¤òÂà¤±¤¿¡£Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤Ï¥·¡¼¥É¹»¤Îº´²ì¹©¤òÇË¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤òÇË¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¸µÆü¤Î3²óÀï¤Ø¡¢¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¡¦¶Í°þ³Ø±à¤¬¤µ¤¹¤¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£HOÆ²±ò¾°¸ç¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁ°È¾2Ê¬¤ËÁá¤¯¤âÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ØÎÏÁö¡£Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²Ö±à¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤éÆñÅ¨¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´°÷¤¬µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÂÎ¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥ÁÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¸å¤Ï¾ïæÆ³Ø±àÀï¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡Ö30Æü¤ò¤¤¤«¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦Àï¤¦¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£3·î¤ÎÁªÈ´Âç²ñ2²óÀï¤Ç46¡½33¤Î¿É¾¡¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¥â¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÆÃ¤Ë·Ù²ü¤·¤ÆÎ×¤ß¡¢Áê¼ê¤Î¶¯¤ß¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²ó·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ²±ò¤äÆ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü2¥È¥é¥¤¤ÎWTBÀ¾ËÜÍ§ºÈ¡Ê3Ç¯¡Ë¤é5¿Í¤À¤±¡£Æ²±ò¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ïºòµ¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â2Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3¿Í¤À¤±¡£¤³¤Îµ¤¹ç¤¬ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¹¥½Û´Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡È¿¾ÊÅÀ¤Ï¥È¥é¥¤¤ò1¤Äµö¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°Â°×¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£Æ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥É¹»¤Î¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÉ¾²Á¡£3Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£